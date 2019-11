Lecce, la salvezza passa dal mercato: Giulio Donati a parametro zero

La salvezza passa anche dal mercato. Il Lecce lo sa bene e prova il colpo a parametro zero. Come annunciato dalla stessa società giallorossa, da questo pomeriggio il terzino Giulio Donati si allenerà in prova con la squadra.

Il classe 1990 che in carriera ha già vestito la maglia del Lecce nella stagione 2010/2011, quando ancora il suo cartellino era di proprietà dell’Inter, proverà a convincere Liverani dopo essersi svincolato dal Mainz. Donati, che ha esperienza anche in Champions League con la maglia del Bayer Leverkusen, potrebbe essere il rinforzo giusto per raggiungere il traguardo della salvezza.

I tifosi salentini e tutto l’ambiente leccese lo spera. Questo il comunicato del Lecce sull’arrivo di Donati: “Dopo la gara di ieri con il Cagliari i giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio al Via del Mare, per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. Il difensore Giulio Donati, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11, a partire da questo pomeriggio si allenerà con la prima squadra”.