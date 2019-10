Lecce, Lapadula: “Questo punto è merito del gruppo. Sto bene, ora cerco i gol”

Pareggio importantissimo per il Lecce in casa contro la Juventus, il primo punto guadagnato dai giallorossi fra le mura amiche. Nell’1-1 è entrato nel secondo tempo anche Gianluca Lapadula, che a Sky Sport conferma di essersi pienamente ripreso dall’infortunio: “In settimana abbiamo lavorato bene, volevamo fare punti e dare continuità alla prestazione di Milano contro il Milan. Il pari è merito del gruppo, c’è bisogno di lottare e correre, abbiamo fatto bene, esprimendo un buon gioco contro una grande squadra. Tutte le gare sono difficili, abbiamo perso col Verona e pareggiato oggi, ci sono punti in palio sempre, a prescindere dall’avversario che hai di fronte. L’infortunio? L’acciacco è passato, sono più sereno se faccio gol, ma ora comunque sto bene e spero di continuare a giocare con questa cattiveria”.