Lecce, Lapadula: “Qui si vive di calcio. Del Piero il mio idolo, Chiellini l’avversario più duro…”

Mentre il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula ha parlato nel corso di una videointervista con Gli Autogol.

LECCE – “Qua mi trovo molto bene, c’è il sole e sto spesso in giardino Si sta benissimo qui, la piazza ama il calcio, si respira nell’aria quotidianamente. E’ una scelta che rifarei subito. Quarantena? Sono indaffarato con le mie bimbe. Ammetto, però, che sto mangiando qualcosa in più: mi toccherà bruciare dopo”.

IDOLO – “Il mio idolo, essendo cresciuto a Torino, non può che essere Del Piero. Tentavo di fare tiri a giro come lui, ma non ci riuscivo mai… Il compagno più forte avuto? Pepito Rossi, un talento puro. Sono ancora innamorato di lui. L’avversario più duro? Chiellini, dire ostico è riduttivo…”.