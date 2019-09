Lecce, Lapadula suona la carica: “Contro il Torino vogliamo riscattarci…”

Zero punti nelle prime due uscite per il Lecce di Fabio Liverani. Prima il ko contro l’Inter, poi, quello inatteso contro il Verona.

La pausa per le Nazionali può aver giovato e i salentini si preparano alla terza giornata di campionato in cui affronteranno il Torino. Intervenuto in conferenza stampa, l’attaccante Gianluca Lapadula ha parlato del momento della squadra e della prossima gara contro i granata.

RISCATTO – “Questa settimana di sosta ci è servita per ritrovare energie, lavorando bene come sempre in vista della gara di Torino. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di Verona. Il ko dovrà servirci da lezione. Serve fame, in ogni partita, altrimenti in Serie A fai fatica”, ha detto Lapadula che poi sui granata ha aggiunto: “Il Torino fa dell’urto fisico la sua peculiarità, con un grande impatto e tenendo testa a questo aspetto poi puoi avere spazio”.

MERCATO – Alla ripresa del campionato, il reparto offensivo del Lecce può contare anche sull’arrivo dell’ex Sassuolo Babacar, un “rivale” in più per Lapadula: “Concorrenza? Fa solo bene, più calciatori importanti ci sono e più ci divertiamo. Gli ultimi arrivati, lo stesso Babacar, sono stati acquisti di valore e giusti per noi, possiamo far bene. Io sono fisicamente ok, posso ricoprire qualunque ruolo in avanti e l’ho detto fin dal momento del mio arrivo. A livello personale mi sento molto bene fisicamente”.