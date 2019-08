Lecce, l’ex Chevanton: “La società è forte e Liverani un grande, ne sentiremo parlare…”

Simbolo del Lecce, autore di 59 gol in 124 partite. Ora i giallorossi sono in Serie A e non poteva di certo mancare nel giorno della promozione, lo scorso maggio. Parliamo di Ernesto Chevanton, che ha parlato dell’allenatore Liverani e della società salentina ai microfoni di Dazn: “Sono andato senza biglietto al match della promozione in A, uno della sicurezza mi ha riconosciuto e mi ha fatto entrare – ha detto il talento uruguaiano -. Quando sono tornato a casa a festeggiare, i tifosi sono accorsi sotto casa mia e hanno intonato il mio coro. È stata una grande emozione”.

“La società di oggi sta facendo un lavoro eccellente, non era di certo semplice fare il doppio salto dalla C alla A. Ed è merito anche di un grande allenatore: Fabio Liverani, di cui sentiremo parlare eccome nei prossimi anni – ha continuato l’ex attaccante, al quinto posto nella classifica marcatori di sempre del club -. Sono a Lecce da 15 anni, non ho mai visto i giallorossi giocare così bene come oggi. Non sarà facile salvarsi, ma c’è una società forte e un ottimo mister. Mancano due o tre giocatori, poi la rosa sarà al completo”.