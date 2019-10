Lecce, Liverani: “A Genova con fame e cattiveria”

Conferenza stampa per Fabio Liverani, allenatore del Lecce, in vista della gara di campionato contro la Sampdoria valida per la 10^ giornata di Serie A. Dopo il pari con la Juventus, i salentini vogliono confermarsi. Ecco le parole del mister ai media presenti:

“In questo momento non ci sono molte certezze, visto che abbiamo tre gare in una settimana e dobbiamo ancora disputare un allenamento. In questo trittico, in ogni caso, ci sarà spazio per tutti. Per noi ogni partita è una montagna da scalare e sarà così anche con la Sampdoria, che ha giocatori di qualità, tra cui il capocannoniere dello scorso anno. Dando il 110% avremo delle buone possibilità di fare risultato: al contrario, non dare continuità vanificherebbe i pareggi ottenuti contro Milan e Juventus. Dovremo andare a Genva con umiltà, fame e cattiveria”.