Lecce, Liverani: “Abbiamo perso una partita impossibile”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le sue parole a SkySport: “Faccio fatica a raccontare questa partita. Abbiamo perso un match impossibile. Il gol del 2-1 è arrivato nel momento in cui la partita era sotto controllo. Purtroppo gli episodi non ci premiano e sulla prestazione della squadra oggettivamente non posso dire nulla e faccio fatica a commentare un punto in due partite. Noi continuiamo a crederci, dovrà girare per forza in queste partite e giocando così possiamo fare tanti punti. La squadra non si può rimproverare nulla, ha fatto una partita di personalità creando tanto. Il campo oggi non ha detto la verità, ma la differenza con il Genoa non l’ho vista”.