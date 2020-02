Lecce, Liverani: “Abbiamo preso coraggio con il passare dei minuti. Lapadula? Ha una fame incredibile”

Vittoria fondamentale per il Lecce, che ha espugnato per 3-2 il campo del Napoli. Queste le parole del tecnico Fabio Liverani al termine del match.

GIOIA – “Nei primi venti minuti abbiamo subito la pressione del Napoli e non riuscivamo a giocare il nostro calcio. Poi abbiamo preso coraggio e da lì abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte come quella azzurra. Dopo il gol del loro pareggio abbiamo ancora fatto meglio. Barak oggi ha fatto molto bene, è andato anche vicino al gol. I nuovi hanno aggiunto qualcosa, andando ad integrare un gruppo che già c’era. La squadra oggi si allena con alta intensità. Saponara? Da quando lo abbiamo contattato non ha mai avuto dubbi, ha subito scelte il Lecce. Molti mi dicevano di non prenderlo, ma questo è un giocatore che a noi serviva. Moduli? Sono i giocatori a farli. Lapadula? E’ un giocatore che si esalta nelle battaglie. Lavora con grande intensità anche durante la settimana, a volte deve imparare a correre meglio. Lui è un generoso ed ha fame”.