Lecce, Liverani: “Accetto il Var, stiamo trovando la giusta condizione”

Il Lecce passa a Torino per 2-1. Il tecnico giallorosso Fabio Liverani commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Noi abbiamo fatto le prime due partite in maniera troppo discontinuo. Non eravamo ancora brillanti come preparazione. Ora abbiamo la possibilità di difenderci meglio. Il rigore poteva tagliarci le gambe, ma abbiamo mostrato qualità e quantità. Finale? Finire con l’adrenalina del match non è semplice. E’ normale che ci sia un pizzico di malizia da parte dell’attaccante. Non riesco a capire qual è l’interpretazione dell’arbitro, anche in occasione del primo rigore. Accetterò sempre il verdetto del Var. Dal mio punto di vista era più netto il secondo rigore rispetto al primo. Mancosu può arrivare maggiormente da dietro, mentre Shakhov ha caratteristiche diverse. E’ un leader tecnico, ho sempre puntato su di lui. Ha finito la stagione in crescendo. Credo che i bravi giocatori possano giocare insieme. Non escludo soluzioni con Babacar e Lapadula”.