Lecce, Liverani ammette: “Voglio allenare dove le mie idee sono valorizzate”

Non è bastato al Lecce disputare un ottimo campionato. I salentini cadono contro il Parma e retrocedono in Serie B. Il tecnico Fabio Liverani analizza la prestazione della sua squadra contro gli emiliani.

LE PAROLE DI LIVERANI

Il tecnico Fabio Liverani commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente è stato decisivo lo scontro diretto, ma abbiamo avuto altre occasioni come il palo contro il Cagliari. Lo stesso contro il Bologna. Il nostro anno è particolare. E’ un’esperienza per tutti. Il percorso del Lecce è stato più veloce di quanto si immaginasse. Non posso recriminare nulla, abbiamo giocato a calcio in tutti i campi d’Italia. Credo che la gente debba essere orgogliosa del nostro lavoro. Faccio i complimenti a Davide Nicola per il risultato ottenuto. Non si è concluso un ciclo. Ci sono emozioni forti ed è giusto che ci prendiamo una notte per riflettere. C’è grande voglia da parte della proprietà, da parte mia e dello staff. Faccio calcio dove c’è la possibilità di imporre le mie idee. Cerco un posto dove esprimere il mio credo. Lecce è una possibilità. Credo che, come per i calciatori, sia giusto premiare il lavoro ed è un motivo d’orgoglio. Non ho grandissime ambizioni di categoria. Voglio allenare dove dico io”.