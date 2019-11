Lecce, Liverani: “Attenzione al Sassuolo. Può essere devastante…”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo valida per l’11^ giornata di Serie A. Il tecnico dei salentini ha parlato del match contro i neroverdi ai media presenti. Ecco le sue parole:

SFIDA – “Abbiamo ancora quattro o cinque dubbi, ma è normale giocando tre partite in una settimana. Diventa complicato intuire chi e cosa mi può dare. Faremo una riunione questa sera con i ragazzi, servirà una gara di grande sacrificio per affrontare alla pari il Sassuolo”. Sul pari con la Sampdoria nell’ultimo turno: “Cosa ci ha lasciato? Di sicuro amarezza per i due punti persi nel finale”. E sulla squadra che scenderà in campo ed in particolare in avanti: “Babacar può giocare? In questo momento tutti possono giocare, compreso La Mantia che si allena bene e fin qui no ha trovato molto spazio. Lo stimo, anzi lo stimiamo, siamo sicuri che ci potrà dare una mano nel proseguo del campionato”. “Majer? È convocato, vedremo domani. È un giocatore che cambia la formazione”.

AVVERSARIO – “Senza equilibrio i neroverdi diventano devastanti”, ha ammesso Liverani che poi paragonai prossimi rivali alla sua squadra: “Quello che ci accomuna con loro è il continuo provare a strappare i tre punti passando dal gioco”. “Il Sassuolo è bravo ad attaccare in velocità e hanno alcuni singoli di valore. Spetterà a noi tenere vicine le linee dei vari reparti, non si può pensare di andare all’uno contro uno”.