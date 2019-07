Lecce, Liverani: “Babacar e Magnani? Non è giusto fare nomi ma…”

In casa Lecce ci si prepara per una nuova stagione entusiasmante. Dopo aver riconquistato la Serie A, il club salentino non vuole sfigurare. Per fare bene nel massimo campionato, i giallorossi vogliono anche rinforzarsi sul mercato.

Il tecnico Fabio Liverani, dopo l’amichevole contro il Frosinone, ha parlato in conferenza stampa proprio dei possibili prossimi innesti: “Magnani e Babacar? Sui nomi faccio fatica a parlare. Un mese e mezzo abbiamo fatto il nome di un attaccante, ora non è giusto farne altri. Abbiamo puntato obiettivi con delle caratteristiche e delle qualità. Direttore e proprietà hanno poi portato elementi dall’indubbio valore, facendo sempre il possibile”.