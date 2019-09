Il Lecce vince in casa della Spal. L’allenatore dei salentini Fabio Liverani commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di avere momenti di sofferenza. Siamo stati più bravi nelle uscite. Quando facciamo questo possiamo fare bene. Ci sta soffrire contro una squadra che è sotto 3-1. Dispiace per il gol preso perché era una situazione leggibile. In generale abbiamo concesso davvero poco”.