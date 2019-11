Lecce, Liverani: “Ci manca quel pizzico di ‘crescita’ in più per vincere partite così”

Non riesce il Lecce a vincere in casa: col Sassuolo finisce 2-2, due volte i neroverdi hanno rimontato la squadra di Liverani, che ha commentato così il pareggio a Dazn: “C’è rammarico per questo risultato, è la terza partita di fila e ancora una volta è stata affrontata con straordinaria energia e cuore fuori dal comune. I ragazzi sono cresciuti dal punto di vista tecnico, dispiace moltissimo portare a casa 4 punti e non 6 in questi quattro giorni, ci manca un pizzico di crescita, ci manca quel pizzico di crescita aggiuntiva per farcela. Abbiamo preso gol con una imbucata dritta per dritta, del tutto impensabile per me che i ragazzi si facessero trovare impreparati. Prendo comunque il fatto positivo che è il quarto risultato utile consecutivo e che non abbiamo avuto troppe defezioni dopo le tre gare in sette giorni”.

Su Babacar: “Aveva preso una botta in allenamento venerdì e ieri non si è allenato. Oggi si era fatto male in un contrasto al 15′, avevo capito che aveva chiesto il cambio invece non era così, la prossima volta ci capiremo meglio”.