Lecce, Liverani: “Concessi troppi regali alla Roma”

Non fa drammi Fabio Liverani nell’analizzare la sconfitta contro la Roma all’Olimpico. Queste le sue parole a SkySport: “La Roma è una squadra di qualità superiore. Abbiamo fatto dei buoni regali. Ci sta perdere, non ci sta regalare due gol come abbiamo fatto. Abbiamo preso gol sulle nostre fasi di possesso. Avrei voluto soffrire e perdere, piuttosto che prendere 4 gol. La Roma è come uno squalo, quando sente l’odore del sangue attacca”.

OCCASIONI – “Io credo che anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni limpide. Credo che le situazioni per fare male ci siano state. Normale che venire all’olimpico e pensare di dominare è impossibile, Gli episodi cambiano la partita. e all’olimpico diventa difficile. La squadra ha pregi e difetti. Oggi abbiamo tirato fuori solo i difetti. Credo che per la salvezza si rimarrà con una grande ammucchiata”.