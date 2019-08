Lecce, Liverani: “Condannati dagli episodi. Ma la salvezza resta possibile”

E’ arrivato da poco il triplice fischio della sfida tra Inter e Lecce. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani esprime le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN: “E’ normale che loro abbiano giocatori con qualità individuali capaci di far la differenza. Gli episodi ci hanno condannato. Il risultato è pesante, ma non cambia nulla. Dobbiamo tenere presente il nostro obiettivo: 40 punti. Possiamo farli ovunque. Dobbiamo lavorare, ma vado via da San Siro con maggiore convinzione. L’Inter ha entusiasmo e fiducia, credo sia anche maturata. Noi dobbiamo lavorare sulle uscite. Siamo ancora in fase di rodaggio. Oggi mi interessava la mentalità. Non abbiamo avuto paura di questo stadio. E’ già un ottimo punto di partenza”.