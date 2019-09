Lecce, Liverani: “Contro la Roma difficoltà sono tante e alte”

Vigilia di campionato per il Lecce, che domani affronterà alle 15 allo stadio “Via del Mare” la Roma. Un derby per il tecnico Liverani, ex centrocampista della Lazio, e oggi sulla panchina dei salentini. Il mister presenta così la sfida in sala stampa: “In linea di principio chi ha fatto bene a Ferrara meriterebbe di essere confermato domani con la Roma, anche se devo tener conto delle tre gare in sette giorni e dei giocatori che hanno fatto maggiore minutaggio. Raccolti più punti fuori casa? Io credo che il nostro atteggiamento debba essere sempre lo stesso a prescindere dal fatto di giocare al Via del Mare o fuori casa. I nostri tifosi rappresentano una spinta in più. Il nostro stadio è sempre pieno. Anche fuori casa, come successo mercoledì sera a Ferrara, il loro apporto è notevole. Le difficoltà della gara di domani sono tante e alte. Dovremo essere bravi ad avere la personalità di giocare perché abbiamo le qualità per cercare di creare dei problemi al nostro avversario.”