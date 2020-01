Lecce, Liverani: “Contro l’Inter sfida impari, ma vogliamo giocarcela contro chiunque…”

Girone di ritorno che inizia con il difficile match contro l’Inter. Il Lecce di Fabio Liverani è chiamato all’impegno casalingo contro i nerazzurri valido per la 20^ giornata di campionato. L’allenatore dei salentini ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

CHI GIOCA – “Meccariello potrebbe giocare a destra, Donati può spostarsi tranquillamente sull’altra fascia. Non voglio sperimentare, non mi piace farlo: valuto solo opzioni che mi danno garanzie. Lapadula? Ha avuto un attacco di dissenteria, un problema che sicuramente non fa piacere in vista di una gara come quella di domani. Ma può partire comunque dall’inizio”.

MATCH – “Inter? È una gara impari, come quella contro la Juventus in cui però scendemmo in campo con l’atteggiamento giusto. Serve anche un po’ di fortuna. Affrontare l’Inter deve essere un premio per i ragazzi, devono godersi queste sfide. Stiamo facendo un campionato dignitoso nonostante tutte le difficoltà, abbiamo le stesse possibilità delle altre squadre di restare in Serie A. Vogliamo giocarcela contro chiunque”.