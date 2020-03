Lecce, Liverani: “Difficile commentare questa sconfitta, Atalanta super”

Dura sconfitta per il Lecce, superato davanti al proprio pubblico per 7-2 dall’Atalanta. Queste le parole del tecnico Fabio Liverani al termine del match.

AMAREZZA – “Diventa difficile commentare un 7-2. Noi, con squadre di questo livello tecnico, non siamo in grado di giocarcela. Paghiamo l’enormità del risultato, ma ogni sconfitta è un dispiacere. Siamo dispiaciuti perché l’avevamo rimessa in piedi, ma alla fine non abbiamo raccolto niente. Gli episodi possono cambiare una gara, ma dobbiamo essere onesti e ammettere che l’Atalanta è una squadra straordinaria: possono farne cinque o sei a tutti. Le assenze di alternative in attacco pesano, anche per cambiare le cose in corsa. Rinvii? Nel calcio le decisioni dovrebbero essere prese nei tempi e nei modi giusti. Il governo giovedì ha preso una decisione e dovrebbe valere per tutti. La Lega fa da garante per tutte e venti le squadre, non per quattro o cinque. Non è limpido far giocare alcuni scontri salvezza in questo modo: doveva slittare l’intera giornata”.