Lecce, Liverani: “Diversi giocatori ancora in ritardo di condizione, dobbiamo avere pazienza”

Si è conclusa con una vittoria per 2-1 l’amichevole disputata al Via del Mare dal Lecce contro il Cosenza. Queste le parole del tecnico dei salentini Fabio Liverani al termine del match raccolte da tuttocalciopuglia.com.

CONDIZIONE – “Abbiamo dei giocatori che sono in ritardo di condizione, quindi era importante mettere minuti nelle gambe. Lo stesso Babacar non è al meglio della condizione. Ci vorranno ancora tre o quattro partite per portare tutti ad un certo livello”.

ROSA – “Abbiamo un parco giocatori che ci permette di trovare diverse alternative e i nuovi arrivati sono di qualità. Ci vorrà però un po’ di tempo per amalgamare tutta la squadra”.

PRESSIONE – “Ci vuole tanta pazienza. C’è pressione, io devo estraniarmi per riuscire a dare tutto ai ragazzi”.