Lecce, Liverani: “Dobbiamo fare punti senza guardare chi avremo davanti. Bologna? Mihajlovic incide…”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A contro il Bologna valida per la 17^ giornata di campionato. Ecco le sue parole ai media per presentare la gara:

CHI GIOCA – “Come sta Mancosu? Si è allenato bene e parecchio, ma bisognerà capire quanto potrà giocare poiché viene da un lungo stop. Ma già averlo con noi, perché ci è mancato anche nel corso degli allenamenti, è già una buona cosa”. “Lucioni ha avuto la febbre, per Dell’Orco si è trattato di un affaticamento muscolare. Farias ha avuto un problemino anche lui di natura muscolare e va gestito”. E ancora su Mancosu: “Se giocherà dall’inizio o a gara in corso? Non so, vedremo quella che sarà la nostra disposizione in campo, è difficile però vedere sia lui che Farias dall’inizio. Mi servono certezze fisiche in questo momento, perché domani dovremo fare una partita da Lecce”. “Donati? Sì, è in lista e magari parte anche dall’inizio…”.

CLASSIFICA – “Se abbiamo perso qualche punto? Nella testa di tutti noi oggi saremmo dovuti essere in zona retrocessione e invece siamo dove siamo. Dopo le prime due giornate, nelle ultime tre posizioni, non ci siamo mai stati. Conta fare punti senza guardare chi avremo davanti”.

BOLOGNA – E sul rivale di domani, il Bologna: “La loro è una situazione un po’ particolare per le condizioni di Mihajlovic, che può dare e togliere. Lui è un allenatore che incide tanto sulle squadre. Le qualità della squadra, in ogni caso, non sono assolutamente in discussione”. “Hanno molta qualità in avanti, con Sansone, Orsolini, Palacio… L’argentino è un esempio per tutti. Ma noi siamo il Lecce e abbiamo anche noi calciatori all’altezza della situazione”.