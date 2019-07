Lecce, Liverani: “Esordio contro l’Inter? Vedremo cosa dirà il campo. E sulla salvezza…”

Attraverso i canali ufficiali del club, l’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha commentato il prossimo esordio in Serie A a San Siro contro l’Inter e la stagione ormai alle porte. Per il mister dei salentini non un inizio semplice che mette in salita l’intera partenza del campionato.

DURA – “Ci attende un esordio difficile, alla Scala del calcio italiano. Per noi rappresenta un traguardo arrivare a giocare in simili palcoscenici. Lo vivremo con tranquillità e serenità, ci prepareremo per questo esordio contro l’Inter e alla fine vedremo cosa dirà il campo. Sembra un calendario a blocchi, nel senso che all’inizio ci aspettano dei confronti ad alta difficoltà, nella parte centrale altri di altissima difficoltà e poi incontreremo delle squadre che più o meno faranno il nostro campionato. L’ultima in casa con il Parma? Il nostro obiettivo è arrivare a quella giornata per giocarci quello che ora sarebbe un miracolo davanti alla nostra gente”, ha detto Liverani.