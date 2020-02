Lecce, Liverani: “Futuro a Napoli? Presto per parlarne…”

Un successo preziosissimo, quello conquistato la scorsa domenica dal Lecce sul campo del Napoli. Sulla gara del San Paolo, ai microfoni di Sky Sport 24, è tornato il tecnico dei salentini Fabio Liverani.

NAPOLI – “Gli azzurri hanno fatto una buona mezz’ora, noi però siamo stati bravi a soffrire e alla prima occasione abbiamo segnato. Il cambio che hanno fatto li ha portati all’1-1, ma allo stesso tempo si sono allungati e noi ne abbiamo approfittato nel palleggio segnando il 2-1, arrivato con una giocata eccezzionale. Io al Napoli in futuro? Ricevere degli attestati di stima è un orgoglio, so come vanno le cose in questo mestiere. Parlarne oggi però è presto, adesso il mio obiettivo è terminare questo triennio con un miracolo come la salvezza”.