Lecce, Liverani: “Il Napoli? Dovremo saper soffrire. Babacar un’idea”

Sfida complicata per il Lecce, che domani, alle 15, ospiterà al Via del Mare il Napoli di Carlo Ancelotti. Queste le parole del tecnico dei pugliesi Fabio Liverani nella conferenza stampa della vigilia.

FORMAZIONE – “Al momento sono indisponibili solamente Meccariello e Dell’Orco, mentre Fiamozzi, che è fuori lista, sta recuperando. La nostra è una rosa con tanti titolari e io sono felice anche di chi entra a partita in corso, come successo a Torino. Speriamo di poter avere il gruppo al completo quanto prima, per me è vitale. Negli undici titolari qualcosa cambierò, anche nell’ottica delle tre gare in una settimana. Dobbiamo comunque pensare ad una partita per volta”.

PARTITA – “Il Napoli viene dalla bella vittoria con il Liverpool e noi lo affronteremo come abbiamo fatto con altre squadre. Ci vorrà pazienza, dovremo saper gestire i momenti di sofferenza per poi trovare gli spazi e pungere”.

NAPOLI – “Dovremo disinnescare il loro collettivo. Se gli lasceremo spazi sugli esterni, saremo destinati ad andare in difficoltà. Non dovremo dargli profondità e dovremo essere bravi nei raddoppi. Solo con compatezza potremo limitare il Napoli”.

BABACAR – “Sta crescendo, per dare il meglio deve essere spronato. Schierarlo dall’inizio? E’ un’idea”.

SHAKHOV – “Può fare il trequartista, in quanto ha grande intelligenza. Sta trovando empatia”.

IMBULA – “Sta crescendo, ma non ha ancora la condizione per giocare titolare”.

DIFESA – “Sono molto soddisfatto del rendimento che hanno avuto fin qui Lucioni e Rossettini: non hanno mai saltato un minuto e sono un esempio per tutti i compagni. E’ una grande coppia, ma non dimentichiamoci neanche di Riccardi e Meccariello”.

MANCOSU – “Potrebbe giocare, vedremo”.