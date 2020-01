Lecce, Liverani: “Inter da scudetto? Ogni passo falso può diventare decisivo…”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato a Radio Anch’Io Sport dopo il pareggio contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Ecco le sue parole anche in merito alla stagione dei salentini:

INTER E SCUDETTO – “Credo che la forza dell’Inter sia evidente. Certe volte gli episodi fanno la differenza. Una squadra molto fisica. Credo che ieri sia stata la prima volta che una squadra abbia creato quelle 3-4 occasioni contro di loro. Non la vedo così indietro alla Juventus anche se il minimo rallentamento può diventare decisivo”.

LECCE – “Il nostro modulo visto ieri? Abbiamo giocato con la Juventus con un altro modulo. Penso che il modulo lasci il tempo che trova. Poi sono i giocatori e le prove che fanno sul campo. Contro Lukaku e Lautaro dovevamo giocare in un certo modo per dare un pizzico di serenità al centro”.

VITTORIA CASALINGA E DIFESA – “Troppi gol subiti? Non è solo colpa della difesa. Contano i movimenti di tutta la squadra, anche degli attaccanti. Babacar e Lapadula ieri contro l’Inter hanno aiutato molto. Anche la Fiorentina contro il Napoli ha usato Chiesa e Cutrone in mediana per aiutare”. “Punti fuori e in casa difficoltà? Ci sono delle difficoltà in casa ma non ho mai visto differenze tra partite in casa e fuori. Per me non ha troppo valore. Se ci serve qualcosa sul mercato? Abbiamo diversi giocatori che non sono al top come Farias”.