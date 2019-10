Lecce, Liverani: “Interpretazione rivedibile, possiamo creare problemi a tutti”

Il Lecce strappa un pari prezioso a San Siro. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani commenta il risultato dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non mi è piaciuto nel primo tempo la perdita della palla ogni volta che riconquistavamo. Non avevamo il passaggio pulito. La difesa non alleggerisce mai. E di conseguenza arrivano le occasioni per gli altri. Credo che lavoriamo sapendo che nei 90 minuti ci sono molte partite. Ci sono momenti in cui soffrire ed altri in cui sfruttare. Vorrei che la mia squadra capisse questi momenti. Sono pochissime le squadre che possono comandare per 90 minuti. Abbiamo giocatori di qualità per creare problemi agli altri. Falco è cresciuto molto, specialmente nella gestione della palla. Deve trovare alternative. Se già siamo asimmetrici, dobbiamo avere altre soluzioni. Sostituzioni? Avevo dato disposizioni per il cambio, ma poi sono stato espulso… Lo spirito per arrivare lontano è giusto. Nella seconda parte della stagione ci sarà qualche scontro salvezza in più”.