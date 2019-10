Lecce, Liverani: “Juventus? Serve spensieratezza. Sulla mia squalifica…”

Conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus per Fabio Liverani, allenatore del Lecce. Il tecnico, che non potrà seguire la squadra dalla panchina a causa della squalifica, ha presentato la sfida contro i bianconeri di domani pomeriggio. Ecco le sue parole:

“Non sarò in campo ma non rosico, anche se di certo non mi piace non esserci. Accetto la squalifica che ho incassato dopo il match contro il Milan, ma non la condivido”, ha spiegato il mister.

JUVENTUS – “I bianconeri faranno turnover? Ognuno guarda in casa propria, i bianconeri hanno una rosa per poter gestire qualunque partita perché hanno valide alternative in ogni ruolo. E soprattutto chi è indietro con il minutaggio potrebbe dare qualcosa in più. Ronaldo influenzerà le mie scelte? Non cambia nulla il fatto che ci sia o meno”. “Se firmerei per un pari? Sarebbe di sicuro un pareggio prezioso, un punto d’oro. Però andiamo a giocarcela, dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e sperare che loro non vadano oltre il loro 70%”.

GRINTA – “Come affronteremo la gara? Noi entreremo in campo sicuramente con quel briciolo di spensieratezza che serve per affrontare gare di questo tipo. Noi pensiamo alle nostre certezze e al collettivo, perché sappiamo di non essere al loro pari nelle individualità. Non dovremo pensare a chi avremo davanti, ma continuare sulla nostra strada. Il gruppo può spingerci oltre l’ostacolo, nelle difficoltà i miei ragazzi possono unirsi maggiormente”. “Vittoria in casa che manca? Contano i punti, non dove li prendiamo: non guardo a queste cose”. “Se gioca Falco? Lui oggi è al top della condizione, però in avanti ho abbondanza e farò le mie considerazioni”.

SALVEZZA – “Quota salvezza? Solitamente tra i 38 e i 40 punti, negli anni passati, le squadre si sono salvate. Andiamoci a prendere questi punti che ci occorrono ovunque, il campionato nasconde tante insidie. Dopo la Juventus sarà più facile? Non sono d’accordo quando si parla di campionato in discesa dopo la Juve: servirà gioco e qualità contro tutti”.