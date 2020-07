Lecce, Liverani mette Samp e Toro nel mirino: “Pochi sei punti di distacco”

Il Lecce non si arrende. Ne è convinto Fabio Liverani. Il tecnico dei salentini è convinto che la sua squadra possa ancora giocarsi la salvezza, nonostante il controsorpasso subito dal Genoa e la terzultima posizione occupata dopo l’ultimo turno. La situazione non è semplice, ma a sei giornate dalla fine tutto può accadere. E secondo l’allenatore giallorosso i ribaltoni potrebbero riguardare anche altre formazioni apparentemente tranquille.

LE PAROLE DI LIVERANI

Liverani spiega il suo punto di vista in conferenza stampa: “Credo che con 18 punti a disposizione, con tanti scontri diretti fino a sei punti è ancora tutto da giocare. Chi sta davanti ha qualche vantaggio in più ma non ne ha tanti”.