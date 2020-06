Lecce, Liverani: “Milan partita difficile. Porte chiuse? Spero si possa portare un po’ di pubblico al più presto”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro il Milan valida per la prima partita della Serie A dei salentini dopo lo stop per il coronavirus. Il mister ha commentato lo stato di forma dei suoi e le difficoltà che ci saranno anche in ottica delle porte chiuse, senza pubblico.

RIPRESA– “C’è tanta voglia di tornare sul campo, anche se incognite e difficoltà sono tantissime”, ha ammesso Liverani. “Per ora paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di problemi a causa della sosta, domani non ci saranno Barak, Deiola, Farias, Dell’Orco e Donati, quest’ultimo squalificato. Per quanto riguarda Barak e Farias a breve saranno recuperabili”. “La squadra, come tutte, ha avuto degli alti e dei bassi. Vedremo domani. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra in forma. L’abbiamo vista contro la Juvnetus. Hanno individualità che noi possiamo colmare giocando di collettivo”.

SALVEZZA E PUBBLICO – “Il calendario? La nostra squadra non rispecchia molto i pronostici, possiamo vincere o perdere con tutti. È normale che i valori sul campo saranno differenti tra noi e il Milan, ma in questo momento tutto è un’incognita”. “La quota salvezza? Credo sia sempre quella attorno ai quaranta punti. Le squadre fino ai trenta punti sono tutte vicine per il terzultimo posto”. Infine sugli stadi senza tifosi: “Credo di essere stato tra i primi a dire che, viste le norme sul distanziamento, in uno stadio da 30mila posti, magari ne sarebbero potuti entrare un terzo con la mascherina. Mi auguro ci sia la possibilità di farlo al più presto”.