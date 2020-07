Lecce, Liverani: “Non molliamo di un centimetro. Var? Perfetta solo per il fuorigioco”

Contro il Sassuolo il Lecce è chiamato a reagire dopo le tre sconfitte consecutive arrivate alla ripresa del campionato. La squadra di Liverani affronterà un Sassuolo in forma che arriva dalla vittoria netta sul campo della Fiorentina.

Liverani: “Non molliamo”

In conferenza stampa il tecnico leccese ha parlato così del duro momento che sta vivendo la squadra: “Dobbiamo giocare, quando si gioca ogni tre giorni pensare a ciò che è successo non serve a nulla. Bisogna avere positività, possiamo fare risultato con tutti e perdere con tutti. Abbiamo delle qualità e da qui alla fine non molleremo di un centimetro, ce la metteremo tutta e proveremo a fare tutto il possibile per salvarci. Non so se la quota salvezza si sia abbassata, fin quando la salvezza è a 3-4 punti vuol dire che è sempre raggiungibile. Per ora possiamo salvarci”.

Var

Riguardo all’utilizzo della Var Liverani ha aggiunto: “Per me il VAR è perfetto solo per il fuorigioco, per il resto bisogna velocemente trovare una linea unica di veduta altrimenti si creano sempre delle disparità e questo poi può creare dei dubbi. Si deve migliorare e ad oggi solo sul fuorigioco non c’è nulla da dichiarare”.