Lecce, Liverani: “Non siamo padroni del nostro destino, ma non voglio rimpianti”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Brescia, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le sue parole: “In questo momento non siamo padroni del nostro destino, ma non dobbiamo avere rimpianti, nel caso in cui gli altri non dovessero fare risultato. I ragazzi hanno fatto una stagione di sofferenza e di qualità, nel primo tempo abbiamo giocato bene, iniziando l’azione sempre dal portiere, giocando in verticale con personalità e qualità. Il lockdown è stato devastante per noi e giocare ogni tre giorni ha cambiato le regole di questo sport. Le squadre come la nostra, costruite per giocare una partita a settimana inevitabilmente sono andate in difficoltà. Oggi sono stato costretto a centellinare Lapadula, che ringrazio perché gioca con la caviglia che gli crea grosse difficoltà, Falco, che fa infiltrazioni per giocare. Se loro non ci avessero messo il cuore oggi avremmo fatto fatica ad arrivare a 11/12 giocatori”.