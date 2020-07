Lecce, Liverani: “Pagata la stanchezza. Contro il Genoa sarà una finale”

Il Lecce esce sconfitto dal match contro la Fiorentina. I salentini rischiano di veder scappare il Genoa, impegnato domani sul campo del Torino. Tocca a Fabio Liverani commentare la prestazione odierna.

LE PAROLE DI LIVERANI

Il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani analizza la gara in conferenza stampa: “Abbiamo pagato molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e far respirare i calciatori. Non riusciamo a giocare in continuazione, in molti erano stanchi e purtroppo siamo contati. Alla terza partita di fila può arrivare uno scarico fisico e mentale, e contro squadre con questa qualità li paghi a carissimo prezzo. Vediamo cosa succede tra Torino e Genoa domani, poi ci prepariamo per lo scontro diretto. Col Genoa sarà come una finale. Speriamo di recuperare qualcuno. Gli stimoli sono tanti, è una di quelle partite che si preparano da sole. Farà la differenza chi sarà più lucido ed agonisticamente attento, correndo meno rischi. Il dispiacere di oggi è aver steso il tappeto rosso a una squadra come la Fiorentina. Cancelliamo anche questa partita, come facciamo dopo un risultato positivo. Non possiamo lavorare sugli errori, siamo talmente giovani che giocando così spesso ci ritroviamo menomati. Lapadula? Lui è un giocatore generoso, come lo è stato qualcun altro. Ma oggi non è la soluzione ai problemi, viene da un ulteriore mese di fermo oltre ai tre di inattività. Ci sono delle difficoltà, si può però provare a fare qualcosa oltre. Normale che stanchezza e difficoltà possano accentuare gli errori. Non sono amareggiato, sono realista nel sapere cosa può succedere a questa squadra che ha tredici-quattordici giocatori. Normale che dopo Lazio e Cagliari, due ottime prestazioni, un gruppo di giocatori non abituati a giocare tre volte in una settimana può non stare dentro la partita. Vero che la Fiorentina si dice lotta per la salvezza, ma è impari pensare che ce la giochiamo, sia per rosa che per storia che per altro. Leggere Lecce-Fiorentina come una partita salvezza… A gennaio hanno speso 70-80 milioni di euro. Sapevamo che del rischio c’era, ma anche girandosi non c’erano molte aspettative. Domenica abbiamo un bivio importante, provando a prepararlo in un paio di giorni. Cercheremo di fare il massimo, provando a far recuperare un po’ di forze”.