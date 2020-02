Lecce, Liverani: “Panchina d’Argento? Solamente l’inizio, ho ancora tanto da imparare”

Panchina d’Argento per l’allenatore del Lecce Fabio Liverani, premiato questa mattina a Coverciano come miglior allenatore dell’ultimo campionato di Serie B. Il tecnico ha così espresso la sua soddisfazione per l’importante traguardo: “Questo premio per me è un orgoglio. Ho iniziato da poco tempo questa professione ed ho ancora tanto da imparare. E’ solamente un punto di partenza, in futuro non voglio deludere chi mi ha votato. Voglio ringraziare il Lecce, il mio staff e i miei giocatori: senza una società, un gruppo di giocatori e un grande ambiente è impossibile raggiungere certi traguardi”.

