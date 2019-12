Lecce, Liverani: “Pausa di vitale importanza. Dal mercato arriveranno 4-5 giocatori”

Il Lecce va al tappeto contro il Bologna. Il tecnico giallorosso Fabio Liverani commenta il k.o. casalingo in conferenza stampa: “La pausa in questo momento per noi è di vitale importanza a livello mentale, in questa prima parte di Serie A ci siamo sforzati molto, abbiamo pagato il fatto di non avere giocatori non in ottime condizioni. Anche oggi è stato faticoso, abbiamo commesso tanti errori e una mia squadra non può affatto permetterselo. In casa è un flop? Essersi portati in fretta sopra la zona salvezza ci ha causato il pensiero inconscio di poter giochicchiare in campo. Io vorrei ritrovare la personalità della mia squadra, dovessi scrivere una letterina a Babbo Natale, spero che per l’anno nuovo i ragazzi abbiano serenità e integrità fisica”.

Sul mercato: “Già è stato pattuito con la società. Abbiamo molte difficoltà, ma una delle cose migliori in assoluto è il rapporto fra il sottoscritto, Meluso e la proprietà. Ci prendiamo oneri e onori, prenderemo 4-5 giocatori”.