Lecce, Liverani: “Percorso difficile. La vittoria col Toro la nostra svolta”

Si è conclusa da poco la sfida tra Lecce e Spal. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Credo che a volte si voglia tutto e subito. Il percorso è difficile per una squadra che 18 mesi fa era in Serie C. Ci vuole tempo e ci vogliono prestazioni. A volte serve questo per far scattare dei click nella testa. Credo che la vittoria contro il Torino abbia dato una marcia in più a tutto il gruppo. Siamo adeguati per giocare queste partite nonostante gli infortuni. Il mese di dicembre è stato inadeguato per allenarci e preparare le partite. Noi abbiamo centrocampisti di qualità con voglia di attaccare la porta. Per segnare bisogna attaccare con 4 o 5 giocatori. Credere nelle qualità del compagno è il nostro segreto. Non pensavamo di vincere facile perché la Spal è una signora squadra, non sta lì per caso. Ho sempre avuto fiducia nel gruppo anche perché la società mi ha sempre seguito. Abbiamo i conti a posto, è un gioiello. Non ha esborsi con le banche. Sapevo che avremmo fatto di tutto per migliorare. Quota salvezza? Non credo sia inferiore ai 30 punti. Delio Rossi? Siamo cresciuti insieme. Lo stimo molto. Mi ha insegnato l’importanza del lavoro in campo. Merito dei ragazzi che hanno eguagliato un record importante, specialmente per una neopromossa”.