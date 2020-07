Lecce, Liverani perplesso: “Vorrei rivedere il contatto prima del 3-2…”

Il Lecce lotta e rimonta contro il Bologna, ma si arrende all’ultimo minuto al gol di Barrow. Una rete contestata e destinata ad alimentare diverse polemiche. Anche il tecnico dei salentini Fabio Liverani non è convinto.

LE PAROLE DI LIVERANI

Fabio Liverani si sofferma sulla prova dei suoi uomini contro il Bologna ai microfoni di DAZN: “”Credo l’approccio alla terza partita in una settimana sia stata la cosa più difficile, siamo andati sotto di due gol senza fare nulla. Abbiamo riordinato le idee e la squadra ha fatto qualcosa di straordinario, sfiorando più volte il gol. Abbiamo sbagliato forse l’ultimo passaggio, abbiamo peccato tanto negli ultimi metri. Obiettivamente i ragazzi hanno creato tanto, meritavamo di più. Vorrei rivedere anche l’episodio del rigore prima del 3-2… È un dispiacere, questa è l’undicesima partita in trentatré giorni. Ringrazio tutti i miei ragazzi che giocano con infiltrazioni e dolori, ma per cambiare la partita oggi non avevamo nulla. Loro hanno messo Santander, Orsolini. Credo che la pandemia per noi sia stata deleteria. Vorrei rivedere l’episodio del rigore prima del 3-2… È veramente un dispiacere, siamo all’undicesima partita in 33 giorni, e non abbiamo la rosa per farlo. Ringrazio chi gioca con infiltrazioni e dolori, ma davanti non posso cambiare nulla. Loro mettono Santander, Orsolini e Sansone: questa differenza tecnica è troppo netta, abissale. Ci giochiamo molto e ho visto rigori dati per molto meno e andava rivisto, come minimo. La stagione è un po’ così, di episodi non ce ne capitano molti a favore”.