Lecce, Liverani: “Poca personalità, potevamo fare di più”

Troppo forte questo Napoli per il Lecce. I pugliesi sono stati costretti ad arrendersi per 4-1, pagando dazio il maggior tasso tecnico dei partenopei. Queste le parole del tecnico dei giallorossi Fabio Liverani al termine del match.

PERSONALITA’ – Perdere 1-0 o 4-1 cambia poco, serve solo al fantacalcio. Oggi abbiamo sbagliato troppo nelle ripartenze, ci sono piccole cose nelle quali dobbiamo migliorare giocando e facendo esperienza. Non eravamo fenomeni dopo la gara di Torino e non siamo scarsi dopo la partita di oggi. Avremmo dovuto fare meglio nella gestione della palla, palleggiando in alcuni momenti ed accelerando in altri: se non riesci a gestire il pallone, una squadra forte come il Napoli fa un po’ quello che vuole. Mi aspettavo un po’ più di personalità da un punto di vista tecnico, non dobbiamo farci prendere da ansie quando giochiamo: si poteva fare di più, ma stiamo facendo un percorso di crescita”.