Lecce, Liverani: “Qualcuno si è seduto troppo sul divano durante lo stop. Sono preoccupato”

Non è un Liverani particolarmente felice quello che si è presentato ai microfoni di SkySport per commentare la sonora sconfitta subita contro il Milan per 4-1.

L’amarezza di Liverani

Liverani si è detto preoccupato per la situazione fisica e mentale dei suoi: “La partita per noi è stata difficile. La squadra stava crescendo prima del lockdown ma molti giocatori non sono riusciti a mantenere la condizione fisica. Oggi ci mancavano tanti giocatori e anche in campo qualcuno ha dovuto stringere i denti come Babacar, Lapadula, Mancosu o Saponara. Non si possono prendere gol come quello del 2-1, c’è stata una mancanza totale di concentrazione. Il secondo gol è troppo brutto per essere vero. Il terzo non ne parliamo. Troppa gente ha staccato sia mentalmente che fisicamente dopo il nostro gol. C’è chi si è fermato totalmente a casa sul divano in questi mesi di stop. Sono molto preoccupato per questa situazione, se non ci sbrighiamo a recuperare i giocatori non sarà facile.”