Lecce, Liverani: “Questa squadra ha un’anima. Io ci credo”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro l’Udinese, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le sue parole a SkySport: “Venire a udine a giocare questo calcio vuol dire avere cuore e qualità. Il post lockdown è stato massacrante per noi, ma questa squadra ha un’anima e io ci credo. Credo ancora nel calcio che regala belle favole. Questi ragazzi non hanno mai giocato 3 partite a settimana, ma non mollano e lottano pur soffrendo. Credo che sia giusto arrivare a giocarci tutto negli ultimi 90′. Abbiamo avuto infortuni durante il pre e post lockdown e mettendoci dentro la pandemia credo che nessuna neopromossa abbia fatto così bene. Ultimamente in questo periodo non possiamo preparare le partite sul campo. Usiamo tanto il video e ringrazio lo staff che lavora ore al computer per studiare gli avversari”.