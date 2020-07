Lecce, Liverani: “Queste partite vanno vinte. La squadra è viva”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Cagliari, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le sue parole a SkySport: “Credo che abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide abbastanza clamorose. Abbiamo concesso un paio di cross, ma oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva e non credevo di essere salvo oggi. L’importante è vedere che la squadra ha trovato l’idea di gioco. Il bicchiere mezzo vuoto sono tutte le occasioni che non abbiamo sfruttato. I ragazzi oggi giocano da squadra. Abbiamo sofferto perché a centrocampo non avevamo giocatori di gamba. Noi dobbiamo provare a vincere le partite, anche concedendo qualcosa come successo oggi. Queste partite però vanno vinte.Le prossime tre gare sono fondamentali. L’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia quando ne mancheranno tre. Ma le prossime tre ci diranno comunque dove saremo. Chi gioca per il nostro stesso obiettivo non sarà sicuramente sereno”.