Lecce, Liverani: “Regalato il primo gol, non possiamo permetterci certi errori”

Pesante sconfitta per il Lecce in quel di Bergamo. I salentini sono stati travolti per 3-1 dall’Atalanta, con la gara che, dopo il triplice fischio finale, è stata così commentata dal tecnico Fabio Liverani.

ERRORI – “La squadra ha iniziato bene, poi abbiamo concesso qualcosa e regalato il primo gol: non possiamo permetterci questi errori. La sconfitta ci può stare, ma è un peccato non aver concretizzato le occasioni. Non dobbiamo però drammatizzare, sappiamo che il percorso che ci attende è di difficoltà elevata. Il gol di Lucioni? Questa squadra non muore mai, ha voglia ed orgoglio. Da mercoledì lavoreremo in vista del prossimo impegno e ci concentreremo soprattutto sulla condizione di chi non si è allenato in ritiro, come Farias, Babacar e Imbula. Oggi ci mancava anche Tabanelli: la sua fisicità in questo momento è per noi imprescindibile”.