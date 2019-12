Lecce, Liverani: “Risultato pesante, condizionati dagli infortuni”

Il Lecce esce sconfitto contro la Spal e viene eliminato dalla Coppa Italia. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani racconta le sue impressioni sulla gara: “Oggi avevamo diversi infortunati. Eravamo contati. Sapevo che andavo incontro a grandi difficoltà. Il dispiacere è il primo tempo… Nel secondo tempo abbiamo concesso meno e creato tanto. Il risultato è pesante, ma ci sta perché la Spal ha giocato con una squadra pronta per partite così. Genoa? E’ normale che in questo momento non siamo pronti per due competizioni, ci basta già il campionato. Dobbiamo recuperare energie. Il Genoa è una squadra di qualità con grande esperienza che sta bene. La classifica è bugiarda per il Genoa e noi dobbiamo giocare una gara attenta. Lapadula? E’ arrivato al primo giorno in ritiro e ha visto che avevamo bisogno di lui. Lo aiutiamo con giocatori che si inseriscono. Sa che è la stagione della riscossa. Dobbiamo alzare l’attenzione a partire da attaccanti e centrocampisti. Concediamo troppo perché non siamo aggressivi. Questo permette ai giocatori di qualità di trovare sempre una soluzione. Mercato? Faremo due o tre acquisti mirati. Se manterremo la categoria continueremo a migliorare la rosa. Non possiamo colmare subito il gap qualitativamente”.