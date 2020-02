Lecce, Liverani: “Roma? Difficile e impegnativa ma faremo partita gagliarda…”

Vigilia di campionato per il Lecce di Fabio Liverani che domani alle 18.00 affronterà la Roma nel match valido per la 25^ giornata di Serie A. Il mister ha parlato alla stampa nel solito appuntamento in conferenza. Ecco le sue parole:

INFORTUNI – “Tante defezioni in avanti? Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Mi dispiace per i ragazzi che sono infortunati e soprattutto per tutta la squadra che dovrà fare a meno di loro”.

SFIDA – “Domani sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa, andiamo lì con le nostre certezze e umiltà per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile. Pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo sarebbe il più grave errore. I loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni”.