Lecce, Liverani sfida l’Atalanta: “Superiori a noi? Sarà il campo a dirlo…”

Vigilia di campionato per il Lecce di Fabio Liverani che domani sarà impegnato nel difficile match contro l’Atalanta. I salentini, reduci dal successo esterno contro la Spal, vogliono proseguire nel buon momento. L’allenatore ha presentato la gara contro la Dea in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

CRESCERE – “Migliorare nei calci piazzati? Durante la settimana ci lavoriamo, abbiamo calciatori che sanno batterli bene. Bisogna essere bravi a capire e sfruttare la palla pericolosa in area di rigore. Tante volte vediamo calci d’angolo battuti male, conta la mentalità”.

GARA – “Atalanta più forte? Non m’interessano i pareri degli altri, sarà il campo ad esprimere giudizio. Tutto si può invertire sul terreno di gioco, ci sono valori differenti ma nelle sfide secche conta lo spirito. Toccherà a noi provare a metterli in difficoltà”, ha detto Liverani che poi ha proseguito sui rivali: “L’Atalanta fa molta densità nell’area di rigore avversaria, però rischiano di andare in affanno se perdono un duello. Tocca a noi fare bene ed esaltare le nostre doti cercando di oscurare i difetti. Andremo avanti con umiltà e rispetto, loro sono un’ottima squadra”. “Sono in alto da parecchie stagioni, vogliono assestarsi e consolidarsi. Ormai non sono più meteore. Lo scorso anno sono arrivati terzi in classifica e in questa stagione hanno investito tanto e bene per poter disputare tre tornei”.

SQUADRA – “Chi in attacco? In questo momento il tandem Falco-La Mantia è una soluzione possibile. Vedremo. Meccariello? Sta recuperando il tempo perso fino a questo momento. Come abbiamo visto anche in passato può giocare in più ruoli della difesa”.