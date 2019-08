Lecce, Liverani sfida l’Inter: “Costruiti per vincere ma vedremo se saranno già pronti…”

Conferenza stampa di vigilia per Fabio Liverani. Il suo Lecce domani sera sfiderà l’Inter nel Monday Night di Serie A. Tutto è pronto per l’esordio in stagione dei giallorossi che se la vedranno con i nerazzurri a San Siro alle 20.45.

Ecco le parole del tecnico ai media presenti:

SQUADRA – Per domani abbiamo recuperato qualche ragazzo ma non avranno i novanta minuti sulle gambe. Come successo in Coppa Italia non potremo fare tutta la gara ad alti ritmi. Se terremo sempre la nostra identità? Si può avere. A volte è possibile fare il nostro gioco, altre meno dipende dagli avversari. Dovremo capire come sarà il campionato, ma lo scopriremo probabilmente dalla decima. Serve equilibrio, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo con la nostra identità”.

AVVERSARIO – E sull’Inter, Liverani ha detto: “È stata costruita per obiettivi importanti, c’è un allenatore bravo e una squadra pronta per lottare con le prime dieci d’Europa. Vogliono primeggiare, ma anche loro sono all’inizio del percorso. Vedremo se saranno già pronti”. “Come colmare il gap con l’Inter? La condizione fisica, se diversa, può farlo. Ma non credo che tra noi e l’Inter ci sia tale differenza. Poi ci sono anche gli episodi. Noi daremo tutto”.

OBIETTIVO – “Bisognerà essere equilibrati in queste 38 tappe per arrivare al nostro scudetto, che è la salvezza. I miei ragazzi devono capire che nelle gare come quella di domani con tutte le difficoltà non devono mai perdere l’entusiasmo”.