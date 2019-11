Lecce, Liverani: “Siamo sulla strada giusta per raggiungere la salvezza”

Un inizio di stagione tutto sommato positivo, quello del Lecce. I salentini, al momento, sono infatti al di fuori della zona retrocessione con i loro 10 punti, uno in più di Genoa e Sampdoria, che occupano la terz’ultima posizione. Del rendimento tenuto fin qui dai pugliesi, alla trasmissione Sportitaliamercato, ha parlato il tecnico giallorosso Fabio Liverani.

BILANCIO – “Abbiamo fatto delle buone partite ed abbiamo concesso il giusto: noi vogliamo far cambiare idea a coloro che hanno un’opinione negativa su di noi. Siamo sulla strada giusta per raggiungere la salvezza, dobbiamo andare avanti così. Le ultime cinque gare dell’anno ci daranno le indicazioni necessarie per lavorare al meglio sul mercato: il direttore e la società faranno del loro meglio per trovare i tasselli mancanti. Io, per esprimermi al meglio, ho bisogno di stimoli e di obiettivi importanti”.