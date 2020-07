Lecce, Liverani: “Solo un risultato a disposizione. Io e Sinisa siamo simili”

Vigilia di match per il Lecce di Liverani che al Dall’Ara affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo la vittoria sul Brescia i giallorossi hanno bisogno ancora di tre punti per proseguire il sogno Serie A.

LE PAROLE DI LIVERANI

Queste le parole di Liverani in conferenza stampa: “Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa ha vinto a San Siro contro l’Inter e vuol dire che ha qualità. Ha un allenatore bravo, preparato… Noi andremo lì con rispetto e l’umiltà di chi sta dietro, ma anche con la fame di chi deve raggiungere l’obiettivo. Sinisa, come me, non vuole perdere nemmeno a biliardino. Sarà una partita tosta e combattuta, ma noi vogliamo vincere la partita: dobbiamo raggiungere un obiettivo che loro hanno già raggiunto. Non sarà un match semplice, servirà una partita straordinaria”.