Lecce, Liverani: “Spal? Per noi è l’occasione di allontare diretta concorrente alla salvezza”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha presentato la sfida contro la Spal di domani pomeriggio valida per la 24^ giornata di campionato. Dopo il successo inaspettato contro il Napoli, i salentini vogliono confermare l’ottimo momento anche davanti al proprio pubblico. Ecco le parole del mister:

SCONTRO DIRETTO – “Questa è la prima occasione per allontanare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza. Servirà una partita di grande attenzione, in cui dovremo concedere il minimo e indispensabile. Il loro cambio di allenatore ovviamente può portare delle insidie maggiori”. “Noi non dobbiamo fermarci a quanto fatto in precedenza. Dobbiamo continuare su questa strada e tenere il piede premuto sull’acceleratore”.

CHI GIOCA – Sulla formazione che scenderà in campo, mister Liverani ha detto: “Qualche dubbio ce l’ho, anche perché sta iniziando un ciclo di partite importanti. Voglio avere tutti a disposizione e al massimo della loro condizione”. Poi qualche indizio sul modulo: “Le due certezze sono i quattro in difesa e i tre di centrocampo. In attacco dipende tutto da chi scenderà in campo e dall’interpretazione”.