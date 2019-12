Lecce, Liverani suona la carica: “Con il Brescia sarà una battaglia…”

Conferenza stampa per Fabio Liverani, allenatore del Lecce, in vista dell’impegno di campionato contro il Brescia. Il club giallorosso sfiderà le Rondinelle nel primo match della 16^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la sfida alla vigilia. Ecco le sue parole:

GARA – “Domani affronteremo, come successo nell’ultimo turno con il Genoa, una squadra che sta dietro di noi e farà la gara della vita per cercare di tirarci giù. Dovremo avere forza, personalità e intelligenza. Con il Brescia sarà una battaglia, una gara vera, maschia“. “Balotelli? La squadra di Corini ha tante individualità e qualità, tra cui c’è anche Balotelli che si sta riprendendo. Noi dovremo avere un approccio diverso rispetto a quello delle ultime partite”.

CHI GIOCA – Sui giocatori a disposizione: “Nel reparto avanzato, dove eravamo in difficoltà a livello numerico nelle ultime uscite, stiamo meglio. Falco e Farias hanno fatto una settimana piena di lavoro, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. Rientrerà Lapadula, che ha scontato le due giornate di squalifica e avanti stiamo apposto così. Perdo, invece, per squalifica Lucioni e Petriccione. In difesa devo scegliere, al posto di Lucioni, uno tra Dell’Orco e Riccardi, mentre a centrocampo Shakhov da interno può essere una possibilità”, ha concluso Liverani.