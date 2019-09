Lecce, Liverani suona la carica: “Torino? Molto forte, ma ci proveremo…”

Conferenza stampa di vigilia per il Lecce di Fabio Liverani che lunedì sera affronterà il Torino nel posticipo della 3^ giornata di Serie A. Intervenuto davanti ai media, il tecnico ha presentato la difficile sfida contro i granata. Ecco le sue parole:

SFIDA – “Domani servirà sicuramente un approccio da Lecce, andremo lì sapendo l’importanza della partita. Che modulo useremo? Il modulo lascia sempre il tempo che trova, l’ho detto e lo ridirò. Conta l’interpretazione, noi giocheremo sempre con tre in avanti: la posizione la determineranno le caratteristiche dei calciatori. Babacar? La sua condizione è migliorata e in allenamento ha fatto vedere cose importanti”.

AVVERSARIO – “Il Torino in certi aspetti è simile al Verona, è una squadra fisica e organizzata. Ha nel collettivo individualità in grado di risolvere in qualunque momento la partita ed è per questo che dovremo stare attenti al collettivo, ma anche al singolo. Sono molto forti in fase difensiva, hanno fatto un grande mercato per alzare la cosiddetta asticella delle ambizioni.

CARICA – “L’ultima parola spetta sempre al campo”, ha aggiunto Liverani: “Se può essere determinante un episodio? È importante, e soprattutto va cercato. I ragazzi fanno sacrifici e per questo motivo devono cercare di conquistare qualcosa di importante nell’arco di tutti i novanta minuti. Domani ci proveremo“.